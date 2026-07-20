'Mia, Tua, Nostra': la Sampdoria svela la campagna abbonamenti 26/27. Alle 12 scatta la prelazione

Scatta alle ore 12 di oggi, lunedì 20 luglio, la campagna abbonamenti della Sampdoria per la stagione 2026/2027. 'Mia, Tua, Nostra' è il nome dato alla campagna, presentata questa mattina dalla società attraverso i canali ufficiali.

Scritto e diretto da Mario Ponti, il video promo è accompagnato dalle musiche di Aldo De Scalzi. I tre protagonisti raccontano di essere nati in tre date storiche legate al mondo Sampdoria: il 12 agosto 1946, anno di fondazione del club, il 19 maggio 1991, data della conquista dell'ultimo scudetto, e il 9 giugno 2012, quando la Sampdoria conquisto' l'ultima promozione in Serie A.

Sullo sfondo i caruggi di Genova, il porto, il borgo di Boccadasse, il quartiere Marassi dello stadio 'Ferraris'. E in chiusura, l'immancabile spettacolo della Gradinata Sud in festa.

Nel dettaglio

Per i tifosi blucerchiati la possibilità di rinnovare il proprio abbonamento fino a lunedì 3 agosto; il 5 agosto si continua con la fase di cambio posto dalle 10 alla mezzanotte del giorno stesso. Vendita libera dalle ore 10.00 di giovedì 6 agosto alle ore 23.59 di sabato 22 agosto.

Prezzi

Per i tifosi blucerchiati la possibilità di rinnvoare o acquistare l'abbonamento nel punto vendita SampCity o nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale. Disponibile anche la modalità online su sampdoria.ticketone.it che garantisce il 10% di sconto per ogni settore dello stadio.

Prezzi online:

Gradinata Sud: Intero - 184,00 euro; Under 14 - 99,00 euro

Gradinata Nord: Intero - 162,00 euro; Rosa - 139,00 euro; Under 21 - 121,00 euro; Under 14 - 58,00 euro; Under 10 - 27,00 euro

Distinti: Intero - 261,00 euro; Rosa - 234,00 euro; Over 60 - 180,00 euro; Under 14 - 112,00 euro; Under 10 - 54,00

Tribuna Inferiore: Intero - 648,00 euro; Rosa - 558,00 euro; Over 60 - 468,00 euro; Under 14 - 225,00 euro; Under 10 - 112,00 euro

Tribuna d'onore: Intero 1.620 euro (in abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus)

Prezzi rete terrestre:

Gradinata Sud: Intero - 205,00 euro; Under 14 - 110,00 euro

Gradinata Nord: Intero - 180,00 euro; Rosa - 155,00 euro; Under 21 - 135,00 euro; Under 14 - 65,00 euro; Under 10 - 30,00 euro

Distinti: Intero - 290,00 euro; Rosa - 260,00 euro; Over 60 - 200,00 euro; Under 14 - 125,00 euro; Under 10 - 60,00

Tribuna Inferiore: Intero - 720,00 euro; Rosa - 620,00 euro; Over 60 - 520,00 euro; Under 14 - 250,00 euro; Under 10 - 125,00 euro

Tribuna d'onore: Intero 1.800 euro (in abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus)

Il programma di allenamento di oggi

Oggi è prevista una doppia seduta per la squadra di Corradi: corse nei boschi al mattino, lavoro sul campo nel pomeriggio. Assenti per infortunio Begic e Sekulov

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.