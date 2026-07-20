Sampdoria, Di Pardo a Telenord: "La fascia destra è casa mia. Insigne? Da solo può risolvere le partite"

Si sta adattando nel ruolo di terzino ma puo' giocare a tutta fascia sulla destra: "Quella è la mia zona di competenza dove mi trovo meglio. Ma ovviamente faccio quello che mi chiede il mister"

Così Alessandro Di Pardo, giocatore della Sampdoria, ai microfoni di Telenord, con cui traccia un bilancio dopo una settimana intensa a Temù: "Sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un lavoro importante a livello fisico e forse si è sentito nella partita contro il Taverne. Penso che ora le gambe inizino a girare meglio, cerchiamo di farci trovare pronti per il campionato. Ma questa è la strada giusta da percorrere."

"Mister Corradi? Vuole trasmetterci il suo modo di giocare e le sue idee. A me piace questo modulo 4-3-3, mi trovo bene nel ruolo di terzino. Speriamo di riuscire a fare grandi cose insieme"

Lo scorso marzo aveva siglato il suo primo gol in maglia blucerchiata agguantando il pareggio in extremis contro la Juve Stabia. Allora il ruolo era quello di esterno di centrocampo: "Per me la fascia è la mia zona di competenza, dove mi trovo meglio. Giocare da esterno porta ad arrivare più volte in area di rigore, ma mi piace anche difendere e ricoprire il ruolo di terzino."

In che cosa potete migliorare? "Bisogna conoscersi con i compagni: dobbiamo Sicuramente instaurare un legame più forte con i compagni, inserire compagni nuovi, quelli stranieri. Sono il primo a volerli aiutare in tutto. Questa è una società speciale, c'è tutto per fare bene e sono sicuro che si troveranno bene anche loro."

"Effetto Insigne? Oltre a portarci tanta esperienza, ci porta talento, perché è un giocatore che può risolvere le partite da solo, che ha colpi importanti, parla la sua carriera per lui e siamo contenti di averlo con noi"

Cristiano Ronaldo come idolo calcistico, con cui Di Pardo si è allenato ai tempi della Juventus: "Un'esperienza indimenticabile condividere lo spogliatoio con lui e con tanti altri campioni. Per me incontrarlo e vederlo in azione dal vivo è stato un sogno che si avvera

Esperienza indimenticabile anche quella di giocare allo stadio 'Ferraris' davanti ai tifosi della Samp: "Questo stadio mi piaceva già prima di arrivare a Genova. Vederlo pieno e vedere la passione che hanno i tifosi per questa squadra, è veramente un qualcosa di incredibile che penso non ci sia da nessun'altra parte."

Infine un saluto ai tifosi: "Vi aspetto numerosi allo stadio, cercheremo di darvi delle grandi soddisfazioni tutti insieme."

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