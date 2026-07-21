Sampdoria, allenamento mattutino con temporale scampato. Palestra per Abildgaard e Tutino
di Filippo Serio
Percorso personalizzato per Gartenmann e Insigne, che ha poi esultato insieme ai compagni vincitori dell'allenamento di oggi (in foto)
Temporale intenso e poi di nuovo il sole, il clima di questi giorni in Val Camonica è estremamente mutevole mentre la Sampdoria di Bernardo Corradi si avvia alla conclusione del ritiro a Ponte di Legno,che si chiuderà giovedì pomeriggio con l'amichevole contro il Cagliari.
Squadra che questa mattina è scesa in campo sotto la pioggia per l'allenamento: primi a presentarsi i portieri Tantalocchi, Ghidotti, Krastev e Scardigno, seguiti poi dai compagni di squadra per una serie di partitelle a campo ridotto. Giocatori divisi in due formazioni - blu vs arancioni - che dovevano usufruire dei compagni che fungeano 'da sponda' per andare in rete.
Assenti Insigne e Gartenmann che hanno proseguito con l'iter personalizzato. Tutino e Abildgaard invece si sono fermati in palestra per una fase programmata di scarico, così come Pedrola.
Nel pomeriggio, sono attesi al campo di Temù alcuni vertici societari come il presidente Francesco De Gennaro e il ceo corporate Claudio Morelli. Già arrivati in Val Camonica invece alcuni dirigenti tra cui il Non Executor Director Alberto Bosco e il Direttore Amministrativo Alberto Gamberale.
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