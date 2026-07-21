Sampdoria, tifosi in coda per gli abbonamenti al City dalle prime ore della mattinata

GENOVA - Tifosi della Sampdoria in coda, davanti allo store di via venti settembre, già dalle prime ore della mattinata per esercitare la prelazione per l'abbonamento alla stagione 2026-2027. Molti erano presenti davanti al negozio quando le saracinesche erano ancora abbassate. Ecco il riepilogo delle condizioni della campagna.

Prelazione abbonati

Quando: dalle ore 12:00 di lunedì 20 luglio 2026 alle ore 23:59 di lunedì 3 agosto 2026

Dove:

Online su sampdoria.ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

SampCity, via XX Settembre 252r

Info: fase di vendita riservata ai titolari di abbonamento stagione 2025/26 per la conferma del proprio posto.

2^ FASE

Prelazione con cambio posto

Quando: mercoledì 5 agosto 2026 dalle ore 10.00 alle ore 23.59 dello stesso giorno

Dove:

Online su sampdoria.ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

SampCity, via XX Settembre 252r

Info: fase di vendita riservata ai titolari di abbonamento stagione 2025/26 che non hanno rinnovato nella prima fase ed intendono cambiare posto per altro settore ad esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.

3^ FASE

Vendita libera

Quando: dalle ore 10.00 di giovedì 6 agosto 2026 alle ore 23,59 di sabato 22 agosto 2026

Dove:

Online su sampdoria.ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

SampCity, via XX Settembre 252r

Info: Vendita di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti.

Procedura per l’acquisto online

PREZZI ONLINE (WEB)

Tribuna onore

Intero

€ 1.620,00

Rateo Gara: € 85,26

In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero

€ 648,00

Rateo Gara: € 34,11

Rosa

€ 558,00

Rateo Gara: € 29,37

Over 60

€ 468,00

Rateo Gara: € 24,63

UNDER 14

€ 225,00

Rateo Gara: € 11,84

UNDER 10

€ 112,00

Rateo Gara: € 5,89

Distinti

Intero

€ 261,00

Rateo Gara: € 13,74

Rosa

€ 234,00

Rateo Gara: € 12,32

Over 60

€ 180,00

Rateo Gara: € 9,47

UNDER 14

€ 112,00

Rateo Gara: € 5,89

UNDER 10

54,00

Rateo Gara: € 2,84

Gradinata Sud

INTERO

€ 184,00

Rateo Gara: € 9,68

UNDER 14

€ 99,00

Rateo Gara: € 5,21

Gradinata Nord

INTERO

€ 162,00

Rateo Gara: € 8,53

Rosa

€ 139,00

Rateo Gara: € 7,32

UNDER 21

€ 121,00

Rateo Gara: 6,37

UNDER 14

€ 58,00

Rateo Gara: € 3,05

UNDER 10

€ 27,00

Rateo Gara: € 1,42

PREZZI RETE TERRESTRE (NO WEB)

Tribuna onore

Intero

€ 1.800,00

Rateo Gara: € 94,74

In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero

€ 720,00

Rateo Gara: € 37,89

Rosa

€ 620,00

Rateo Gara: € 32,63

Over 60

€ 520,00

Rateo Gara: € 27,37

UNDER 14

€ 250,00

Rateo Gara: € 13,16

UNDER 10

€ 125,00

Rateo Gara: € 6,58

Distinti

Intero

€ 290,00

Rateo Gara: € 15,26

Rosa

€ 260,00

Rateo Gara: € 13,68

Over 60

€ 200,00

Rateo Gara: € 10,53

UNDER 14

€ 125,00

Rateo Gara: € 6,58

UNDER 10

€ 60,00

Rateo Gara: € 3,16

Gradinata Sud

INTERO

€ 205,00

Rateo Gara: € 10,79

UNDER 14

€ 110,00

Rateo Gara: € 5,79

Gradinata Nord

INTERO

€180,00

Rateo Gara: € 9,47

Rosa

€ 155,00

Rateo Gara: € 8,16

UNDER 21

€ 135,00

Rateo Gara: € 7,11

UNDER 14

€ 65,00

Rateo Gara: € 3,42

UNDER 10

€ 30,00

Rateo Gara: € 1,58

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