Sampdoria, tifosi in coda per gli abbonamenti al City dalle prime ore della mattinata
di s. r.
GENOVA - Tifosi della Sampdoria in coda, davanti allo store di via venti settembre, già dalle prime ore della mattinata per esercitare la prelazione per l'abbonamento alla stagione 2026-2027. Molti erano presenti davanti al negozio quando le saracinesche erano ancora abbassate. Ecco il riepilogo delle condizioni della campagna.
Prelazione abbonati
Quando: dalle ore 12:00 di lunedì 20 luglio 2026 alle ore 23:59 di lunedì 3 agosto 2026
Dove:
Online su sampdoria.ticketone.it
Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)
SampCity, via XX Settembre 252r
Info: fase di vendita riservata ai titolari di abbonamento stagione 2025/26 per la conferma del proprio posto.
2^ FASE
Prelazione con cambio posto
Quando: mercoledì 5 agosto 2026 dalle ore 10.00 alle ore 23.59 dello stesso giorno
Dove:
Online su sampdoria.ticketone.it
Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)
SampCity, via XX Settembre 252r
Info: fase di vendita riservata ai titolari di abbonamento stagione 2025/26 che non hanno rinnovato nella prima fase ed intendono cambiare posto per altro settore ad esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.
3^ FASE
Vendita libera
Quando: dalle ore 10.00 di giovedì 6 agosto 2026 alle ore 23,59 di sabato 22 agosto 2026
Dove:
Online su sampdoria.ticketone.it
Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)
SampCity, via XX Settembre 252r
Info: Vendita di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti.
Procedura per l’acquisto online
PREZZI ONLINE (WEB)
Tribuna onore
Intero
€ 1.620,00
Rateo Gara: € 85,26
In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it
Tribuna inferiore
Intero
€ 648,00
Rateo Gara: € 34,11
Rosa
€ 558,00
Rateo Gara: € 29,37
Over 60
€ 468,00
Rateo Gara: € 24,63
UNDER 14
€ 225,00
Rateo Gara: € 11,84
UNDER 10
€ 112,00
Rateo Gara: € 5,89
Distinti
Intero
€ 261,00
Rateo Gara: € 13,74
Rosa
€ 234,00
Rateo Gara: € 12,32
Over 60
€ 180,00
Rateo Gara: € 9,47
UNDER 14
€ 112,00
Rateo Gara: € 5,89
UNDER 10
54,00
Rateo Gara: € 2,84
Gradinata Sud
INTERO
€ 184,00
Rateo Gara: € 9,68
UNDER 14
€ 99,00
Rateo Gara: € 5,21
Gradinata Nord
INTERO
€ 162,00
Rateo Gara: € 8,53
Rosa
€ 139,00
Rateo Gara: € 7,32
UNDER 21
€ 121,00
Rateo Gara: 6,37
UNDER 14
€ 58,00
Rateo Gara: € 3,05
UNDER 10
€ 27,00
Rateo Gara: € 1,42
PREZZI RETE TERRESTRE (NO WEB)
Tribuna onore
Intero
€ 1.800,00
Rateo Gara: € 94,74
In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it
Tribuna inferiore
Intero
€ 720,00
Rateo Gara: € 37,89
Rosa
€ 620,00
Rateo Gara: € 32,63
Over 60
€ 520,00
Rateo Gara: € 27,37
UNDER 14
€ 250,00
Rateo Gara: € 13,16
UNDER 10
€ 125,00
Rateo Gara: € 6,58
Distinti
Intero
€ 290,00
Rateo Gara: € 15,26
Rosa
€ 260,00
Rateo Gara: € 13,68
Over 60
€ 200,00
Rateo Gara: € 10,53
UNDER 14
€ 125,00
Rateo Gara: € 6,58
UNDER 10
€ 60,00
Rateo Gara: € 3,16
Gradinata Sud
INTERO
€ 205,00
Rateo Gara: € 10,79
UNDER 14
€ 110,00
Rateo Gara: € 5,79
Gradinata Nord
INTERO
€180,00
Rateo Gara: € 9,47
Rosa
€ 155,00
Rateo Gara: € 8,16
UNDER 21
€ 135,00
Rateo Gara: € 7,11
UNDER 14
€ 65,00
Rateo Gara: € 3,42
UNDER 10
€ 30,00
Rateo Gara: € 1,58
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Tags:sampdoria abbonamenti
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