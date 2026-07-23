Sampdoria, si chiude il ritiro. Abildgaard novità mezz'ala: "Mi sto adattando. L'obiettivo è la Serie A"

"Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. E' il primo passo per noi dopo un ritiro ben fatto, e un passo in avanti rispetto alla partita contro il Taverne. Siamo felici e dobbiamo continuare a lavorare" - a tirare le somme sul ritiro della Sampdoria appena concluso è Oliver Abildgaard, che contro il Cagliari è tornato ad essere schierato a centrocampo, nel ruolo di mezz'ala.

"I nuovi arrivati? Sono forti, così come i giovani della Primavera, mi hanno fatto un'ottima impressione. Stiamo costruendo una squadra ma manca ancora qualcosa"

Contro il Cagliari Abildgaard è stato schierato da mezz'ala: "E' un ruolo nuovo per me e mi sto adattando, il mister mi sta spiegando cosa vuole da me. Io leader? Faccio del mio meglio per aiutare la squadra. L'obiettivo? E' andare in Serie A"

"Un gruppo più unito? Per me è l'unione fra compagni è la base per costruire una squadra. A casa ci portiamo tanti metri percorsi, gambe pesanti ma allo stesso tempo tante emozioni"

Infine, su Insigne: "Cosa puo' darci? Tutto. Non vediamo l'ora di vederlo scendere in campo"

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