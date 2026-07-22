Sampdoria, esordio in campionato a Cesena contro l'ex ds Mancini. Mercato: c'è Lykogiannis
di Filippo Serio
Sarà in trasferta a Cesena l'esordio della Sampdoria nel prossimo campionato di serie B, di cui oggi ad Ascoli è stato compilato il calendario. I blucerchiato si troveranno subito di fronte la squadra dell'ex direttore sportivo Andrea Mancini.
Intanto sul fronte del mercato è ai dettagli l'operazione Lykogiannis, terzino sinistro greco di 33 anni reduce dall'esperienza al Bologna.
Il calendario
1 GIORNATA (22 agosto) Cesena - SAMPDORIA
2 GIORNATA (29 agosto) SAMPDORIA- Juve Stabia
3 GIORNATA (5 settembre) Palermo - SAMPDORIA
4 GIORNATA (12 settembre) Mantova - SAMPDORIA
5 GIORNATA (19 settembre) SAMPDORIA - Catanzaro
6 GIORNATA (10 ottobre) Avellino - SAMPDORIA
7 GIORNATA (17 ottobre) SAMPDORIA - Arezzo
8 GIORNATA (24 ottobre) Sudtirol - SAMPDORIA
9 GIORNATA (27 ottobre) Ascoli - SAMPDORIA
10 GIORNATA (31 ottobre - 1 novembre) SAMPDORIA - V. Entella
11 GIORNATA (7 novembre) Carrarese - SAMPDORIA
12 GIORNATA (21 novembre) SAMPDORIA - Benevento
13 GIORNATA (24 novembre) Padova - SAMPDORIA
14 GIORNATA (28 novembre) SAMPDORIA - Cremonese
15 giornata (5 dicembre) Pisa - SAMPDORIA
16 GIORNATA (8 dicembre) SAMPDORIA - Modena
17 GIORNATA (12 dicembre) SAMPDORIA - Vicenza
18 GIORNATA (19 dicembre) Empoli - SAMPDORIA
19 GIORNATA (27 dicembre) SAMPDORIA - H.Verona
20 GIORNATA (9 gennaio) J. Stabia - SAMPDORIA
21 GIORNATA (16 gennaio) SAMPDORIA - Mantova
22 GIORNATA (23 gennaio) V. Entella - SAMPDORIA
23 GIORNATA (30 gennaio) Benevento - SAMPDORIA
24 GIORNATA (6 febbraio) SAMPDORIA - Ascoli
25 GIORNATA (13 febbraio) Arezzo - SAMPDORIA
26 GIORNATA (20 febbraio) SAMPDORIA - Avellino
27 GIORNATA (27 febbraio) SAMPDORIA - Padova
28 GIORNATA (2 marzo) Cremonese - SAMPDORIA
29 GIORNATA (6 marzo) SAMPDORIA - Cesena
30 GIORNATA (13 marzo) H. Verona - SAMPDORIA
31 GIORNATA (20 marzo) SAMPDORIA - Empoli
32 GIORNATA (3 aprile) Modena - SAMPDORIA
33 GIORNATA (10 aprile) SAMPDORIA - Palermo
34 GIORNATA (17 aprile) SAMPDORIA - Carrarese
35 GIORNATA (24 aprile) Catanzaro - SAMPDORIA
36 GIORNATA (1 maggio) SAMPDORIA - Sudtirol
37 GIORNATA (8 maggio) Vicenza - SAMPDORIA
38 GIORNATA (14 maggio) SAMPDORIA - Pisa
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Tags:sampdoria calendario lykogiannis
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