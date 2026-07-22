Sampdoria

Sampdoria, esordio in campionato a Cesena contro l'ex ds Mancini. Mercato: c'è Lykogiannis

di Filippo Serio

1 min, 18 sec
Sampdoria, esordio in campionato a Cesena contro l'ex ds Mancini. Mercato: c'è Lykogiannis
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Sarà in trasferta a Cesena l'esordio della Sampdoria nel prossimo campionato di serie B, di cui oggi ad Ascoli è stato compilato il calendario. I blucerchiato si troveranno subito di fronte la squadra dell'ex direttore sportivo Andrea Mancini.

Intanto sul fronte del mercato è ai dettagli l'operazione Lykogiannis, terzino sinistro greco di 33 anni reduce dall'esperienza al Bologna.

Il calendario

1 GIORNATA (22 agosto) Cesena -  SAMPDORIA

2 GIORNATA (29 agosto) SAMPDORIA- Juve Stabia

3 GIORNATA (5 settembre) Palermo - SAMPDORIA

4 GIORNATA (12 settembre) Mantova - SAMPDORIA

5 GIORNATA (19 settembre) SAMPDORIA - Catanzaro

6 GIORNATA (10 ottobre) Avellino - SAMPDORIA

7 GIORNATA (17 ottobre) SAMPDORIA - Arezzo

8 GIORNATA (24 ottobre) Sudtirol - SAMPDORIA

9 GIORNATA (27 ottobre) Ascoli - SAMPDORIA 

10 GIORNATA (31 ottobre - 1 novembre) SAMPDORIA - V. Entella

11 GIORNATA (7 novembre) Carrarese - SAMPDORIA

12 GIORNATA (21 novembre) SAMPDORIA - Benevento

13 GIORNATA (24 novembre) Padova - SAMPDORIA

14 GIORNATA (28 novembre) SAMPDORIA - Cremonese

15 giornata (5 dicembre) Pisa - SAMPDORIA

16 GIORNATA (8 dicembre) SAMPDORIA - Modena

17 GIORNATA (12 dicembre) SAMPDORIA - Vicenza

18 GIORNATA (19 dicembre) Empoli -  SAMPDORIA

19 GIORNATA (27 dicembre) SAMPDORIA - H.Verona

20 GIORNATA (9 gennaio) J. Stabia - SAMPDORIA

21 GIORNATA (16 gennaio) SAMPDORIA - Mantova

22 GIORNATA (23 gennaio) V. Entella - SAMPDORIA

23 GIORNATA (30 gennaio) Benevento -  SAMPDORIA

24 GIORNATA (6 febbraio) SAMPDORIA - Ascoli

25 GIORNATA (13 febbraio) Arezzo - SAMPDORIA

26 GIORNATA (20 febbraio) SAMPDORIA - Avellino

27 GIORNATA (27 febbraio) SAMPDORIA - Padova

28 GIORNATA (2 marzo) Cremonese - SAMPDORIA

29 GIORNATA (6 marzo) SAMPDORIA - Cesena

30 GIORNATA (13 marzo) H. Verona - SAMPDORIA

31 GIORNATA (20 marzo) SAMPDORIA - Empoli

32 GIORNATA (3 aprile) Modena - SAMPDORIA

33 GIORNATA (10 aprile) SAMPDORIA - Palermo

34 GIORNATA (17 aprile) SAMPDORIA - Carrarese

35 GIORNATA (24 aprile) Catanzaro - SAMPDORIA

36 GIORNATA (1 maggio) SAMPDORIA - Sudtirol

37 GIORNATA (8 maggio) Vicenza - SAMPDORIA

38 GIORNATA (14 maggio) SAMPDORIA - Pisa

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