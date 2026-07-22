Sampdoria, accordo con Lykogiannis: chi è il greco specialista dei calci piazzati

La Sampdoria è molto vicina a un nuovo terzino sinistro: in dirittura d'arrivo l'affare che porterà Charalampos Lykogiannis in blucerchiato, con il quale la dirigenza avrebbe trovato l'intesa sull'ingaggio.

La trattativa si era arenata negli ultimi giorni dopo il mancato accordo sullo stipendio del giocatore greco, attualmente svincolato dopo l'avventura in maglia Bologna. Nelle ultime ore l'intesa sarebbe stata raggiunta tra il ds blucerchiato Americo Branco e l'entourage del giocatore.

La Sampdoria porta a casa una pedina d'esperienza per la fascia sinistra, dove al momento l'unico giocatore di ruolo è Manuel Cicconi.

Chi è Lykogiannis

Calciatore greco classe 1993, Lykogiannis ricopre principalmente il ruolo di terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Dopo aver giocator per anni in Grecia e in Austria con lo Sturm Graz, nel 2018 viene acquistato dal Cagliari con cui supera le 100 presenze. Successivamente passa al Bologna con cui vince la Coppa Italia nella stagione 2024/2025.

E' dotato di velocità e di un buon piede sinistro che lo rende pericoloso su calci piazzati. Tra Cagliari e Bologna ha messo a segno 9 reti, di cui 3 su calcio di punizione e una su conclusione dalla distanza.

Lykogiannis si aggiunge alla lista di giocatori che si accasano alla Sampdoria a parametro zero: erano già arrivati in blucerchiato Lorenzo Insigne, Stefan Gartenmann, Tobias Lauritsen e Danel Sinani

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