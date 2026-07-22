Sampdoria, tifosi dal ritiro: curiosità per Lauritsen e Insigne è già un idolo
di Filippo Serio
C'è chi guarda con ottimismo alla nuova Sampdoria che verrà e chi riponde le proprie speranze nei giocatori che indossano già la maglia blucerchiata.
Tifosi della Sampdoria che non si risparmiano in applausi e incitamenti alla squadra di Bernardo Corradi: molti si aspettano tanto da Insigne e Salvatore Esposito, curiosità invece per i nuovi arrivati come Sinani, Gartenmann e Lauritsen.
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