Sampdoria, tifosi dal ritiro: curiosità per Lauritsen e Insigne è già un idolo

C'è chi guarda con ottimismo alla nuova Sampdoria che verrà e chi riponde le proprie speranze nei giocatori che indossano già la maglia blucerchiata.

Tifosi della Sampdoria che non si risparmiano in applausi e incitamenti alla squadra di Bernardo Corradi: molti si aspettano tanto da Insigne e Salvatore Esposito, curiosità invece per i nuovi arrivati come Sinani, Gartenmann e Lauritsen.

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