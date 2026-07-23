Sampdoria, 0-0 contro il Cagliari e ritiro terminato. Domani squadra in viaggio per Genova

La Sampdoria chiude il proprio ritiro pareggiando 0-0 contro il Cagliari di Pisacane nell'ultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno

Esordio per Luca Ravanelli schierato in difesa con Riccio, a centrocampo gli intoccabili Henderson-Esposito-Abildgaard, Paratici è l'uomo che compone il tridente offensivo con Tutino e Sinani. Indisponibili Lauritsen, Insigne e Gartenmann

Quattro ex Samp in casa Cagliari: Sebastiano Esposito, Harry Winks, Davide Veroli e il direttore sportivo Pietro Accardi, presente in tribuna.

Proprio Sebastiano Esposito è stato destinatario di un messaggio da parte dei tifosi della Sampdoria, che hanno esposto uno striscione con scritto: "Seba Esposito i tuoi valori come uomo non li dimentichiamo". Messaggio a cui il giocatore ha risposto con un applauso prima del fischio iniziale.

LA CRONACA

Fase di studio da parte delle due squadre nei primi 15 minuti: nulla di fatto per la Sampdoria sugli sviluppi di due calcio d'angolo a favore.

Brutta palla di Riccio che fa partire il contropiede cagliaritano: Esposito conquista un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore. Lo stesso numero 94 del Cagliari si incarica della battuta ma respinge Ghidotti. Poco dopo un altro pallone mal gestito dalla Sampdoria e recuperato dai rossoblù, Kingstone viene anticipato da Ghidotti in uscita bassa. Spinge il Cagliari, ancora Esposito con il sinistro rasoterra: pallone fuori.

Svista della Sampdoria che lascia libera la corsia sinistra per lo scatto di Obert, controllo a seguire su lancio preciso di Caprile: il sinistro incrociato termina a lato di poco. Subito dopo è Fazzini a risolvere una mischia con la conclusione, ancora fuori dallo specchio.

Direttamente in porta su calcio di punizione Salvatore Esposito, che prova a sorprendere Caprile: intervento in bello stile del numero 1 rossoblù.

Prima parata di Ghidotti al 43': Esposito piazza alla sinistra del numero 1 blucerchiato che si allunga bene e devia in angolo. L'occasione per la Sampdoria al 45': un pallone rimesso in gioco da rimessa laterale viene prolungato da Abildgaard, Paratici davanti alla porta non riesce a inquadrare lo specchio. Ma c'è tempo per un'altra emozione, Ghidotti si oppone ancora bene alla conclusione tentata da Adopo resa pericolosa da una deviazione.

SECONDO TEMPO

Sostituzioni per la Sampdoria: fuori Ghidotti, Abildgaard, Ravanelli. Dentro Krastev, Alex Ferrari, Depaoli. Nel Cagliari esce Obert sostituito da Zappa.

Dentro anche Girelli, Ferri, Diop, La Gumina, Malanca, Mezzotero, Amarandei, Bellemo. Fuori Sinani, Ricci, Di Pardo, Paratici, Henderson, Tutino, Sal. Esposito e Cicconi.

Dentro nel Cagliari Wieteska, Cavuoti, Mendy, Prati, Grandu. Fuori Kingstone, Winks, Fazzini, Ze Pedro, Deiola. Sebastiano Esposito lascia il posto a Di Paolo, Rodriguez lascia il posto a Veroli. Cambio in porta per il Cagliari, dentro Sherri per Caprile.

Al 75' conclusione pericolosa di Trepy dalla distanza, si distende Krastev a dire di no. Krastev poi bravo a bloccare il tiro al volo di Prati.

All'87 Krastev salva la squadra con un grande parata sul tiro ravvicinato di Di Paolo, poi spara alto Mendy

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-3) Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Kingstone, Esposito All. Pisacane

A disposizione: Sherri, Radunovic, Di Paolo, Prati, Raterink, Albarracin, Cavuoti, Wieteska, Sulev, Liteta, Zappa, Borrelli, Akarakiri, Mendy, Grandu, Trepy

SAMPDORIA (4-3-3) Ghidotti; Di Pardo, Riccio, Ravanelli, Cicconi; Henderson, Sal. Esposito, Abildgaard; Sinani, Tutino, Paratici All. Corradi

A disposizione: Krastev, Tantalocchi, Diop, Depaoli, Malanca, Ferrari, Lelli, Girelli, La Gumina, Forte, Amarandei, Mezzotero

Arbitro: sig Tremolada di Monza

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