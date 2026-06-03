Sampdoria, Bezzi (Ponte di Legno): "Pronti a ospitare squadra e tifosi, fiducioso per il futuro"

Pontedilegno-Tonale si tinge ancora una volta di blucerchiato. Da domenica 12 a giovedì 23 luglio il comprensorio è pronto ad ospitare il ritiro estivo 2026-2027 della Sampdoria. "E' dal 2014 che questo rapporto va avanti con successo, sia pure con qualche interruzione - spiega Mario Bezzi, presidente della Società impianti turistici Ponte di Legno Tonale - e per me che sono anche tifoso sampdoriano è un motivo di soddisfazione doppia. Quest'anno con mio figlio Luca siamo venuti ad assistere a quasi tutte la partite e devo dire che dopo la sofferenza iniziale da gennaio in poi abbiamo visto un'altra squadra. Saluto con affetto gli amici Massimo Ienca e Giovanni Invernizzi che non sono più in società e con i quali avevamo un ottimo rapporto, ma sono fiducioso per il futuro, vediamo che cosa ci riserverà. Intanto le nostre località sono pronte sia a soddisfare le esigenze della squadra che a ospitare i tifosi blucerchiati".

Village. I tifosi potranno ritrovarsi al Samp Village, che sarà allestito nei pressi del centro sportivo di Temù. Attività, esperienze e merchandising ufficiale vi aspetteranno a due passi dal campo d'allenamento dei ragazzi per tutta la durata del ritiro.





Camp. Domenica 19 luglio è infatti in agenda una serata di festa, un momento d'incontro istituzionale tra la squadra e la gente in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno. Mentre i più giovani potranno partecipare al Samp Camp ad alta quota in programma dal 12 al 18 luglio.





Test. In attesa di definire il calendario completo delle amichevoli e delle attività, è già stato fissato il test che concluderà il ritiro: il 23 luglio i blucerchiati affronteranno il Cagliari a Temù (calcio d'inizio alle 17.00).





PACCHETTO VACANZA "LIGURIA AD ALTA QUOTA"





Le strutture ricettive di Ponte di Legno e dintorni sono pronte ad accogliere i tifosi doriani, proponendo esclusivi soggiorni tra sport, turismo e relax. Per tutti i sostenitori liguri è previsto lo sconto del 10% sul soggiorno di almeno 3 notti, Adamello Card gratuita e Welcome Kit. Tutto questo è racchiuso nel pacchetto "LIGURIA AD ALTA QUOTA":





1. Adamello Card gratuita:

- accesso agli impianti di risalita a prezzo ridotto

- Una attività preselezionata ed esclusiva al giorno del programma settimanale "Active Summer" o sconto del 15% sulle altre attività giornaliere in programma

- agevolazione sulla circolazione sui bus di località nel periodo di validità

- "Full Mountain Weeks" (11-19/07 e 26/07-02/08) settimane esclusive, un ricco programma per esperienze uniche





2. Welcome Kit

- gadget Pontedilegno-Tonale





3. Ingresso gratuito in tribuna alle partite amichevoli





N.B. I vantaggi previsti dal pacchetto vacanza sono riservati a:

· Residenti in Liguria

· Nativi o figli di liguri

· Possessori di Samp Card





Queste sono le strutture che aderiscono al pacchetto. IMPORTANTE: fate presente alla struttura che state prenotando il pacchetto "LIGURIA AD ALTA QUOTA"





Agriturismo Belotti





Albergo Eden





Appartamenti Edi





Appartamenti Miriam





Family Hotel Adamello





Garnì La Genziana





Grand Hotel Miramonti





Hotel Angelo





Hotel Sciatori





Hotel Delle Alpi





Hotel Gardenia





Hotel Milano





Jolly Resort





La Tana dell'orso





Residence Anna





Residence Hotel Raggio di Luce





Residence Palace





Residence Redivalle





Residence Savoia





Villa Luzzago





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