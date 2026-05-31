Sampdoria, Roberto Mancini: "Senza Attilio, Giovanni e Andrea sarebbe stata un'altra storia"

"Grazie da noi sampdoriani, Attilio Lombardo, Mancio Jr, Gio Invernizzi: competenza, senso di appartenenza e cuore blucerchiato. Senza di voi sarebbe stata un'altra storia".

Lo ha scritto in una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo personale Roberto Mancini, allenatore dell'Al Saad, giocatore più rappresentativo nella storia della Sampdoria ringraziando l'allenatore e i due dirigenti, tra cui suo figlio, che non sono stati confermati dalla società. Per il secondo anno di fila hanno contribuito in maniera determinante alla salvezza della squadra, ma questo non è bastato a garantirne la permanenza alla Samp (tutti peraltro sono ancora sotto contratto, Andrea Mancini potrebbe a breve rescindere per accettare la proposta del Cesena).

Per quanto riguarda Roberto Mancini, sono sempre più accreditate le indiscrezioni che lo vedono di nuovo alla guida della Nazionale, che con lui in panchina aveva trionfato agli Europei nel 2021 in inghilterra.

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