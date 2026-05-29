Sampdoria, via anche Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi

Il direttore sportivo sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell'area tecnica Giovanni Invernizzi, ancora sotto contratto con la Sampdoria, non sono stati confermati dalla società che ha deciso di esonerarli. Dopo Lombardo, Ienca e Fiorella, altre due teste sono cadute sull'altare della rivoluzione in atto e targato Tey-Walker-Fredebrg.

Qualche giorno fa, quando si era presentato il primo giorno nella sede di Bogliasco il nuovo ad Claudio Morelli, una delegazione dei Gruppi della Sud aveva chiesto e ottenuto un colloquio con la dirigenza che aveva garantito un futuro all'altezza del blasone del club. Al momento le uniche risposte pervenute sono quelle di una rivoluzione che ha colpito (forse per questo) anche coloro con un forte senso di appartenenza (Lombardo, Mancini, Invernizzi), oltre che di indubbie capacità. Oppure chi, come Ienca e Fiorella, rivestiva incarichi "amministrativi".

Adesso si attendono le prossime mosse della società. Per quanto riguarda l'allenatore, in pole position resta Daniele Galloppa, fresco vincitore del campionato Primavera alla guida della Fiorentina. Per il ruolo di ds sono circolati i nomi di Paolo Bravo e Davide Vagnati. La prossima settimana dovrebbe essere decisivo per conoscere le intenzioni di Tey e dei suoi confermatissimi collaboratori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.