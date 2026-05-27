Lo sfogo di Licalzi: "Con Ferrero la Sampdoria è entrata in coma, questi stanno staccando la spina. Tifiamo per una squadra che non è più la nostra"

"Loro arriveranno a fare alla società una cosa loro completamente, ora vi faccio un esempio paradossale. Vedete che fanno i corsi d'inglese, arriveremo a una società che non è più la Sampdoria, i tifosi devono capire che ormai della Sampdoria nostra c'è rimasta la storia e quella non ce la possono togliere, c'è rimasta la maglia (peraltro da loro mi aspetto benissimo che da un giorno all'altro tirino fuori una maglia giallo o oro, rosso o blu per irritare ancora più i tifosi) e c'è rimasto il brand che quello lo manterranno, il nome è Sampdoria. Per il resto sta diventando un'altra cosa a mio giudizio per fini diversi da quelli sportivi e lo si capisce da tutto quello che succede. Per quanto Ferrero abbia "violentato" la Sampdoria, poi e il suo scopo prioritario fosse quello di fare più soldi possibili, però Ferrero in qualche modo rappresentava ancora qualcosa che aveva a che fare con il calcio, non lui in sé, ma tutto quello che succedeva negli spalti, magari si arrabbiava, diceva una cazzata e i tifosi se la prendevano con lui, però poi faceva marcia indietro, insomma c'era una possibilità di raffronto con Ferrero, c'era più sampdorianità in Ferrero che in questi qua, anche perché in questi qui non c'è niente. Io sto arrivando a dire questo, non tanto Ferrero in quanto tale, ma in tutta l'entourage, c'era più Sampdoria. Se la Sampdoria fosse stata presa da un gruppo di musulmani per dire, avrebbero fatto leggere il Corano allo stesso modo o costruirebbero una piccola moschea a Bogliasco, nel senso che sta diventando una cosa che non c'entra più niente con la vecchia. Noi stiamo tifando una squadra e ovviamente la tiferemo sempre, però non c'è più quella Sampdoria lì, è morta con Ferrero, è andata in coma con Ferrero e questi qui hanno staccato la spina. Possono essere inesperti forse nel calcio, ma non a questi livelli da fare il contrario di qualsiasi forma logica, quindi vuol dire che loro seguono un'altra logica che non si capisce qual è, perché per quanto ci si sforzi non si capisce, ma c'è una logica sicuramente per quanto assurda".

Lo ha detto Lorenzo Licalzi, scrittore, psicologo, grande tifoso blucerchiato, a Forever Samp. La trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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