Sampdoria, Ordine: "Un errore partire dall'allenatore, è come un quadro senza la cornice"

"Tutti perdono tempo e perdono anche energie nel parlare, discutere e magari anche accapigliarsi sul futuro allenatore della Sampdoria, è un errore, è come partire da un chilometro prima dell'inizio della corsa, non serve a nulla perché quello che serve è avere davanti agli occhi, scolpito bene il management societario della Sampdoria, B avere bene davanti quali sono gli obiettivi, finalmente capire se ci sono le condizioni economico-finanziarie per realizzare quel programma. Quando c'è tutta questa cornice, dentro puoi mettere il quadro che è la scelta dell'allenatore ed è per questo che se tu cominci dal quadro senza la cornice, ti ritroverai come è successo negli ultimi due anni e cioè a rincorrere, a promettere mari e monti, a promettere i play-off addirittura e poi a correre il rischio di retrocedere in Serie C, questo è il grande errore, non si comincia mai dall'allenatore, si comincia dalla società che è quella che sta in capo a tutto, che decide e che in qualche modo determina anche i risultati, non pensiate che sia solo e soltanto compito di chi va in campo, anche la società contribuisce".

Lo ha detto Franco Ordine, giornalista nazionale e opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì. Ecco il suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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