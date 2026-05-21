Sampdoria

Sampdoria, ufficiale: non rinnovato il contratto al segretario generale Massimo Ienca

di m.m.

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Sampdoria, ufficiale: non rinnovato il contratto al segretario generale Massimo Ienca
2205 - Assoclima

Massimo Ienca lascia la Sampdoria. Lo ha comunicato ufficialmente la società blucerchiata:

L’U.C. Sampdoria comunica che il rapporto con il segretario generale Massimo Ienca terminerà alla naturale scadenza del 30 giugno 2026.

Il dirigente, con la sua riconosciuta professionalità, porterà a termine fino a quel giorno tutte le procedure e le formalità che rientrano nella sua area di competenza.

Si chiude così un percorso professionale e umano lungo 12 anni, esclusa una breve parentesi alla quale è seguito il suo ritorno in società.

A Ienca vanno i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti per l’enorme mole di lavoro svolto in questo delicato periodo storico del club. Non potrà essere dimenticato il suo alto senso di responsabilità, fondamentale per contribuire a salvare la Sampdoria dal fallimento nei complessi mesi di maggio e giugno 2023.

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