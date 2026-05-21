Sampdoria, ufficiale: non rinnovato il contratto al segretario generale Massimo Ienca
di m.m.
Massimo Ienca lascia la Sampdoria. Lo ha comunicato ufficialmente la società blucerchiata:
L’U.C. Sampdoria comunica che il rapporto con il segretario generale Massimo Ienca terminerà alla naturale scadenza del 30 giugno 2026.
Il dirigente, con la sua riconosciuta professionalità, porterà a termine fino a quel giorno tutte le procedure e le formalità che rientrano nella sua area di competenza.
Si chiude così un percorso professionale e umano lungo 12 anni, esclusa una breve parentesi alla quale è seguito il suo ritorno in società.
A Ienca vanno i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti per l’enorme mole di lavoro svolto in questo delicato periodo storico del club. Non potrà essere dimenticato il suo alto senso di responsabilità, fondamentale per contribuire a salvare la Sampdoria dal fallimento nei complessi mesi di maggio e giugno 2023.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sampdoria, blitz dei tifosi in sede a Bogliasco: faccia a faccia con Walker e Morelli
18/05/2026
di m. mich.
Sampdoria, Nicolini: "Lombardo non confermato ha senso solo in un caso, ecco quale"
18/05/2026
di m. mich.
Sampdoria, Maheta Molango candidato (di ritorno) al nuovo Consiglio di amministrazione
17/05/2026
di m. mich.