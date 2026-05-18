Sampdoria, blitz dei tifosi in sede a Bogliasco: faccia a faccia con Walker e Morelli
di m. mich.
Blitz questo pomeriggio da parte di alcuni tifosi nella sede della Sampdoria in via Cavour a Bogliasco. Il gruppetto ha chiesto e ottenuto di incontrare e parlare con il direttore generale facente funzioni Nathan Walker e con il nuovo amministratore delegato Claudio Morelli. Presente anche un interprete di italiano e inglese.
I sostenitori blucerchiati - che hanno incrociato anche l'ormai ex ad Raffaele Fiorella - hanno voluto garanzie sulle mosse future del club, facendo presente di essere pronti a portare avanti una contestazione a oltranza se la situazione dovesse andare avanti nel solco delle ultime stagioni.
Walker avrebbe assicurato che alla Sampdoria arriveranno un allenatore e un direttore generale all'altezza delle aspettative.
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