Sampdoria, Lombardo: "A me non piace perdere, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo”

Le parole del tecnico blucerchiato Attilio Lombardo al termine della gara contro la Reggiana al Mapei Stadium:

"Avrei preferito almeno non perdere questa partita e finire il campionato senza una sconfitta. Però ci può stare, perché credo che la squadra abbia dimostrato di voler vincere la partita fino alla fine. È stata una gara dai due volti, ma secondo me abbastanza equilibrata: loro hanno fatto forse qualche tiro in più, però noi ce la siamo giocata fino all’ultimo.

L’obiettivo lo avevamo già raggiunto venerdì, con una settimana d’anticipo, e per noi era il minimo traguardo che ci eravamo prefissati. Siamo venuti qui con le nostre armi, anche se ci mancavano parecchi giocatori, ma chi è sceso in campo ha dimostrato di essere ancora concentrato su questa partita.

Dispiace perdere, perché non mi piace chiudere il campionato con una sconfitta, però ci può stare contro una squadra che ha lottato fino alla fine, dimostrando il proprio valore e la volontà di vincere per continuare a sperare.

Al di là del risultato, credo che la squadra abbia fatto una buona gara. Per me è una grande soddisfazione aver raggiunto l’obiettivo minimo che ci eravamo posti. È una soddisfazione anche per la squadra e per il club, soprattutto dopo due anni difficili: l’anno scorso ci siamo salvati ai playout, mentre quest’anno siamo riusciti a salvarci prima, senza passare dai playout.

Da parte mia c’è soddisfazione, perché ho preso questa squadra due mesi e mezzo fa e in nove partite siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo.”

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