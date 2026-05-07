Adunata Alpini, la Sampdoria fa un assist all'ambiente con Amiu e Corepla

Tra una sfilata, una stretta di mano e le vie della città invase dalle penne nere, c’è spazio anche per un piccolo gesto concreto dedicato all’ambiente. In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2026, U.C. Sampdoria, AMIU Genova e COREPLA lanciano una speciale iniziativa legata al progetto Recopet, unendo sostenibilità e passione sportiva.

Con 10 punti caricati sulla app Recopet, corrispondenti a 10 bottiglie in PET, nelle giornate che vanno da venerdì 8 a domenica 10 maggio, si potrà ottenere il 10% di sconto presso SampCity, lo store ufficiale blucerchiato nel cuore di Genova. Un modo semplice e immediato per trasformare un’azione quotidiana in una piccola vittoria di squadra. Perché la raccolta differenziata, soprattutto durante grandi eventi cittadini, funziona davvero quando ognuno fa la propria parte.

Come si fa? Sbloccate i punti e avrete questo messaggio: “Premio sbloccato! Per te 10% di sconto su prodotti selezionati a SampCity, via XX Settembre. Siamo aperti tutti i giorni 10.00-19.30. Ti aspettiamo!”.

L’iniziativa è promossa in coordinamento con U.C. Sampdoria, AMIU Genova e COREPLA e accompagnerà le giornate del raduno con un messaggio semplice ma concreto: giocando di squadra, facciamo un assist all’ambiente.

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