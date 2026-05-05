Sampdoria, Tey riparte dai contestati Walker e Fredberg: vibrante polemica tra Dossena e Ordine

"Non si è mai vista una tifoseria che, come quella della Sampdoria, fa un'apertura come quella che è stata fatta a Tey: ora ci vai bene, basta che cambi il management. Che cosa è successo, visto che sino a due mesi fa la croce era anche sopra di lui, esattamente come a Walker e Fredberg? E non è perché ci mette i soldi, li metteva anche due mesi fa. Qualcosa è intervenuto", ha detto Beppe Dossena.

"Ma non mi pare una grande apertura, gli hanno scritto o cambi o vendi", gli ha ribattuto Franco Ordine.

"Sì, e lui ha detto che si tiene proprio quei due e magari manda via gli altri...", ha chiosato Francesco Flachi.

"Forse gli affianca un direttore generale italiano esperto", ha ipotizzato Gessi Adamoli. "Ma come fa a tenere due che hanno scelto un allenatore con l'algortimo, dai", ha commentato Salvatore Soviero.

Vi proponiamo un estratto del Derby del Lunedì, in onda su Telenord, l'intera trasmissione è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.





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