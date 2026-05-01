Sampdoria-Sudtirol 1-0 (LIVE): Martinelli salva su Odogu, sei minuti di recupero. Tey, Walker, Fredberg "blindati" allo stadio e contestati

GENOVA - La Sampdoria batte 1-0 il Sudtirol al Ferraris con una rete di Abildgaard e conquista la matematica salvezza. Impresa firmata da Attilio Lombardo, che alla fine si è messo la sciarpa blucerchiata al collo davanti ai 30.000 di Marassi.

Allo stadio presente anche il proprietario Joseph Tey, che ha raggiunto Genova dopo avere pranzato in un noto ristorante di Recco insieme con i suoi collaboratori della Samp (Walker, Fredberg) e altre persone poi si è accomodato in un box "blindato" con il presidente De Gennaro e il factotum Nathan Walker. I tifosi, dopo il comunicato diffuso dalla Federclubs in mattinata, hanno esposto uno striscione contro l'imprenditore di Singapore: "Basta incompetenti, cambia gestione o vendi". Chiaro riferimento a Nathan Walker e Jesper Fredeberg, oggetto di contestazione nello striscione esposto nella Sud.

Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Henderson, Ricci, Abildgaard; Begic, Brunori, Cherubini. ALL. Lombardo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, El Kaouakibi; Zedadka, Frigerio, Davi, Tait, Molina; Merkaj, Pecorino. ALL. Castori.

LA CRONACA - Minuti iniziali di studio tra le due squadre. Al 10' bella girata di Palma sugli sviluppi di un calcio d'angalo, la mira è imprecisa.

Succede poco sino alla mezz'ora, quando Cherubini si conquista un calcio di punizione: lo batte benissimo Brunori e Abildgaard spizza la palla di testa alle spalle di Adamonis. Sampdoria in vantaggio grazie al primo gol del danese.

Poi in chiusura di tempo la Sampdoria si divora il raddoppio con Begic e poi con Brunori. Il primo tempo si chiude comunque con i blucerchiati in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa la Samp attacca in direzione della Gradinata Sud, nessun cambio per entrambe le squadre. Il Sudtirol parte forte e Martinelli è costretto ad abbassarsi nell'angolo per respingere un colpo di testa di Molina.

Al 12' opportunità per la Samp con un tiro ravvicinato di Ricci deviato da Cherubini ma il riflesso di Aramonis è ottimo e il portiere lituano riesce a intercettare deviando il pallone.

Castori effettua qualche cambio, entra anche Verdi. Ma è ancora la Samp ad avere un'occasione con Cherubini, Aramonis controlla non senza difficoltà. Il Sudtirol reagisce e Cernigoi, appena entrato, chiama in causa Martinelli con un rasoterra debole e centrale.

Cambi anche nella Samp: Hadzikanudic e Cicconi prendono il posto di Palma (ammonito) e Cherubini. I blucerchiati continuano a sciupare occasioni, Begic mette un bel pallone basso in area ma Brunori non ci arriva di un soffio. All'89' Martinelli compie un miracolo su Odogu respingendo di piedi una conclusione ravvicinata che sembrava destinata in porta.

Al 90' ingresso in campo per Coda al posto di Brunori e standing ovation per il 37enne centravanti, alla sua ultima gara. Sui suoi piedi anche la possibilità di un tiro, respinto. Finisce così, la Sampdoria vince e si salva con una giornata di anticipo.

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