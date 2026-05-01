Sampdoria, i tifosi a Tey: “Risultati aberranti, le sue promesse appaiono minacce"

Clima sempre più teso attorno alla Sampdoria. La Federazione dei club blucerchiati attacca apertamente la gestione di Joseph Tey, contestando risultati, scelte societarie e mancanza di prospettive.

Contestazione – Nel mirino della Federazione dei club blucerchiati finiscono le recenti esternazioni di Joseph Tey. I tifosi organizzati parlano di una gestione che, dopo tre anni di investimenti, non ha prodotto risultati soddisfacenti, definendoli “aberranti”, dopo l’ennesima lettera “velina” senza contraddittorio pubblicata con un inserzione pubblicitaria: “Le sue promesse appaiono minacce”, nel mirino anche Nathan Walker, braccio destro del singaporese.

Gestione – Secondo i club, l’impegno economico della proprietà non si è tradotto in un miglioramento sportivo. “Il suo impegno nel continuare ad investire nei risultati sportivi appare, dopo questi tre anni, più una minaccia che una promessa”, si legge nella nota diffusa.

Settore – Tra le critiche anche le scelte sui comparti giovanili e femminili. La Federazione sottolinea l’azzeramento del settore femminile e il rendimento altalenante della Primavera, ritenuti segnali di una strategia poco efficace sul lungo periodo.

Responsabilità – Nel comunicato viene evidenziata una gestione che avrebbe individuato, nel tempo, diversi responsabili interni: allenatori, dirigenti e presidenti. “L’unica costante è lei”, scrivono i tifosi, riferendosi a Tey e al suo collaboratore.

Fiducia – I club ricordano come la proprietà fosse stata inizialmente accolta con entusiasmo: “Siete stati accolti come salvatori”. Tuttavia, dopo anni senza risultati concreti, la fiducia appare ormai compromessa.

Tifosi – Non manca il richiamo alla passione della piazza, con uno stadio pronto a sostenere la squadra nonostante le difficoltà. “Meritiamo un’altra proprietà, meritiamo davvero di tornare ad essere grandi, nei fatti, non con i comunicati”.

Scenario – La presa di posizione segna un ulteriore irrigidimento del rapporto tra tifoseria organizzata e proprietà, in un momento delicato per il futuro del club.

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