Sampdoria, piccolo passo verso la salvezza a Cesena (0-0). Annullato un gol a Viti

Pareggio senza reti al Manuzzi tra Cesena e Sampdoria, che chiudono sullo 0-0 una sfida povera di emozioni ma comunque importante in chiave salvezza, soprattutto per i blucerchiati.

La partita, valida per la 36ª giornata, non regala grandi occasioni e vive di episodi isolati. Dopo un avvio intraprendente della Sampdoria, che trova anche un gol annullato a Viti per fuorigioco dopo un lungo check VAR, il ritmo cala progressivamente. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti: da segnalare un buon intervento di Siano su Henderson e un tentativo di Olivieri respinto da Martinelli.

Nella ripresa il Cesena prova ad alzare il baricentro. Cerri sfiora il vantaggio di testa nei primi minuti, mentre Shpendi va vicino al gol con un’incornata sul primo palo. Dall’altra parte, la Samp si rende pericolosa soprattutto con Ricci, che sfiora la rete con un pallonetto dal limite finito di poco a lato.

Le ultime occasioni non cambiano il risultato: Cherubini prova un destro a giro senza impensierire Siano, mentre nel finale Palma non trova la forza per battere il portiere bianconero con un colpo di testa.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: uno 0-0 che muove la classifica. Per la Sampdoria è comunque un piccolo passo avanti verso la permanenza in categoria.

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