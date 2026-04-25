Sampdoria

Cesena-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Begic-Brunori-Cherubini davanti

di Luca Pandimiglio

40 sec

Formazione di Lombardo che vuole riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Monza

Cesena-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Begic-Brunori-Cherubini davanti
2205 - Assoclima

Tre giornata alla fine del campionato di Serie B allo stadio Dino Manuzzi va in scena Cesena-Sampdoria. Le due formazioni sono distanti 4 punti in classifica, bianconeri a quota 44, mentre i blucerchiati poco sotto a 40 punti. Formazione di Attilio Lombardo, reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Monza, che vuole conquistare punti a Cesena. Padroni di casa che arrivano a questo incontro con due sconfitte consecutive senza neanche segnare un gol contro Palermo e Juve Stabia, entrambe terminate con il punteggio di 2-0. Stadio Gol in diretta a partire dalle 19 per commentare in diretta il match del Manuzzi.

Le formazioni ufficiali di Cesena-Sampdoria:

CESENA (4-2-3-1): Siano; Corazza, Mangraviti, Zaro, Ciofi; Bisoli, Bastoni; Shpendi, Berti, Olivieri; Cerri. All.: Cole

SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Hadžikadunić, Viti, Giordano; Abildgaard, Ricci, Henderson; Cherubini, Begić; Brunori

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