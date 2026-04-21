Sampdoria, confermate le squalifiche a Gregucci, Foti, Manfredi e Fredberg. Un turno di stop a Thomassen

La Corte Federale d'Appello ha confermato le squalifiche a Foti e Gregucci e ai dirigenti della Sampdoria, oltre alle relative ammende. Ecco il comunicato ufficiale:

"La Corte Federale D’Appello ha respinto il reclamo della Sampdoria, confermando l’ammenda di 5.000 euro per la società e i 2 mesi di inibizione per il presidente, Matteo Manfredi, e per il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg. Confermate anche le 10 giornate di squalifica da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria".

Intanto l'allenatore in seconda Dan Thomassen (nella foto), espulso nella partita con il Monza a Marassi, è stato squalificato per un turno e dunque salterà la trasferta di Cesena.

Foto tratta dal profilo Instagram ufficiale di U.C. Sampdoria.

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