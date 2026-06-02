Sampdoria, Nicolini: "Se resta, Lombardo figura ingombrante per qualunque nuovo allenatore"

"La prima illogicità è che chiaramente secondo me Lombardo, come tutti del resto, siamo convinti che avrebbe meritato la riconferma, ma non perché amico, perché sampdoriano, avrebbe meritato perché comunque lui in due anni in due anni comunque ha salvato la Sampdoria. Ma nel momento in cui la società tenesse Attilio all'interno della squadra, qualunque sia il nuovo allenatore, chiunque, viene qua e sbaglia 2-3 partite, tutti i tifosi a dire: ma mettete Lombardo. E' normale. Già l'anno scorso è sucecsso così. Hei dentro una figura che può essere ingombrante, destabilizzante per l'allenatore che arriva. Quindi anche quell'aventuale conferma con un ruolo diverso, può avere un effetto boomerang e bisognerà stare molto attenti".

Lo ha detto Enrico Nicolini, ex giocatore e allenatore, opinionista di Telenord, a Forever Samp. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, il programma integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

Ecco l'intervento completo di Nicolini su Lombardo.





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