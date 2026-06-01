Michieli e Albisetti su Nathan Walker: "Cosa c'entra con la Sampdoria?". "Te lo spiego io..."

"Io accetterei tutto quello che è stato detto, anche di aspettare se fosse stata fatta una cosa che andasse in una direzione e quindi che Tey, la prima cosa che avesse fatto fosse stata quella di mandare via il signor Nathan Walker, che non c'entra niente col calcioe non c'entra niente con la Sampdoria. Se probabilmente il signor Nathan Walker è ancora lì è perché non possono mandarlo via. Non possono, evidentemente. Perché spiegatemi cosa c'entra Nathan Walker plenipotenziario della Sampdoria, cosa ha fatto nel calcio? Ha un senso solo se è uno dei proprietari", ha detto Maurizio Michieli, direttore di Telenord.

"Io te lo semplifico, secondo me il signor Walker era solo un facilitatore al quale Tey aveva delegato di rappresentarlo nel periodo in cui le dinamiche interne, ma sicuramente le dinamiche interne sono state molto conflittuali. Questo signore aveva delegato di approvare quando lui doveva versare altri esborsi alla società per finanziare l'andamento economico e gli investimenti della società, quindi lui era quello che approvava i pagamenti, ha detto tu sei lì vicino, parli con Fredberg, parli con tutti questi qua e ti delego di autorizzare, dato che io sono a Singapore, sono dall'altra parte del mondo", ha spiegato l'esperto di finanza e docente di economia, Roberto Albisetti.

"Ma voi avete visto quello che scrive Walker, sui social ad esempio, il linguaggio che usa, la cafoneria, la volgarità, la superficialità, dei commenti, le castronerie che dice. Io dico, autorizzo una persona del genere a decidere se far piovere 155 milioni sulla Sampdoria?", ha replicato Michieli.

"E pensa un po' che si fida più di lui di quello che c'era prima", ha concluso Albisetti.





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