Sampdoria: striscioni contro Fredberg e Walker, tifosi in subbuglio dopo gli esoneri di Mancini e Invernizzi

Clima sempre più teso in casa Sampdoria. Nella notte sono comparsi alcuni striscioni di protesta davanti alla sede societaria di via Marconi, a Bogliasco, con messaggi rivolti contro Jesper Fredberg e Nathan Walker, figure finite nel mirino di una parte della tifoseria blucerchiata. Un segnale evidente del malcontento che sta attraversando l'ambiente sampdoriano dopo le recenti decisioni prese dalla dirigenza.

La contestazione arriva infatti all'indomani degli esoneri di Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi, due figure considerate da molti tifosi profondamente legate alla storia e all'identità del club. La scelta della società ha alimentato dubbi e critiche tra i sostenitori, già provati da una fase particolarmente delicata sotto il profilo sportivo e societario.

Gli striscioni, affissi nelle immediate vicinanze del quartier generale blucerchiato, esprimono la crescente sfiducia nei confronti dell'attuale gestione e testimoniano il clima di forte agitazione che si respira tra i tifosi. Sui social network, nelle ultime ore, si sono moltiplicati commenti e prese di posizione contro le decisioni della dirigenza, con numerosi sostenitori che chiedono chiarezza sul progetto tecnico e sul futuro della società.

La protesta notturna rappresenta solo l'ultimo episodio di un malcontento che sembra destinato a proseguire nelle prossime settimane. La tifoseria attende ora risposte concrete da parte del club, mentre la Sampdoria si trova ad affrontare una fase cruciale della propria programmazione, tra scelte dirigenziali, assetto tecnico e obiettivi per il futuro. L'ambiente resta in fermento e l'attenzione è massima su quelle che saranno le prossime mosse della società.

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