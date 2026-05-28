Lanna a Telenord: "Coppa Mantovani immortale. La Sampdoria e i tifosi meritano un livello più alto di questo"

"Mi sembra che la famiglia Mantovani sia portando avanti una manifestazione complessa, difficile ma bellissima perché comunque vedere tutti questi bambini e bambine fare tutti questi sport è fantastico e mi auguro che diventi immortale questa Coppa Mantovani".

Lo ha detto Marco Lanna, ex difensore e presidente della Sampdoria, a Telenord durante le finali della Coppa Paolo Mantovani al Jean Nouvel della Fiera di Genova.

"Cosa fare per la Sampdoria? La squadra, bisogna capire l'allenatore e poi costruirci una squadra che possa essere competitiva. Ci vogliono delle belle idee, vediamo cosa tireranno fuori nel prossimo mercato. Lombardo? Ha ancora due anni di contratto, se non sbaglio, dovrà decidere lui se rimanere. Dipende anche dal ruolo che effettivamente andrà a coprire, è una scelta sua, io spero che rimanga perché Attilio è un pezzo di noi, un pezzo di Sampdoria, quindi spero che rimanga".

Lanna ha aggiunto: "Ai tifosi della Samp non bisogna mandare nessun messaggio se non un grande ringraziamento per questi anni di grande sofferenza, ma anche di grande presenza, di grande unità e di aver seguito la squadra in tutti i momenti, anche quelli più brutti. Loro ci sono sempre e speriamo che adesso le cose inizino ad andare un po' meglio. Vedremo cosa riusciranno a fare i dirigenti, il nuovo Ad. L'importante è che facciano una squadra competitiva perché la città e i tifosi meritano di essere a un livello un po' più alto degli ultimi anni visti".

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