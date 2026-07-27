Ecco le maglie Samp e Doria con i richiami alle origini delle società fondatrici

La Sampdoria ha presentato ufficialmente la seconda e terza maglia della stagione. Ecco il comunicato:

Dimenticate away, dimenticate third. Le origini genovesi dell’U.C. Sampdoria non possono essere etichettate. Devono essere raccontate. Ecco perché, in occasione dell’80° anniversario, Macron e il club blucerchiato celebrano insieme questo importante traguardo presentando due divise che raccontano il passato e rendono omaggio alla Ginnastica Comunale Sampierdarenese e alla Ginnastica Andrea Doria, reinterpretando in chiave contemporanea le maglie storiche delle due società fondatrici. Un progetto che unisce memoria, innovazione e tecnicità attraverso il design e la cura dei dettagli che contraddistinguono la creatività Macron.

Il primo dei due game set speciali che il club blucerchiato indosserà nella stagione 2026/27 si ispira alla divisa della Sampierdarenese, società fondata nel 1891 nello storico quartiere genovese e una delle due anime che, nel 1946, diedero vita all’attuale U.C. Sampdoria. La maglia Samp presenta una base bianco crema, attraversata al centro da due ampie bande orizzontali, una rossa e una nera, realizzate in stampa sublimata. Il collo a V e i bordi delle maniche sono in maglieria nera, mentre l’intero capo è impreziosito da una grafica embossata che riproduce il logo celebrativo degli 80 anni del club: il numero 80, con lo scudo di San Giorgio al posto dello zero, racchiuso in una corona d’alloro sormontata dal profilo del Baciccia.

Sul petto, il Macron Hero e lo stemma della Sampdoria sono applicati tramite stampa termoplastica. Il logo celebrativo è riproposto anche sul retrocollo esterno, mentre all’interno del fondo maglia un tape con banda blucerchiata riporta, in oro, le date 1946 e 2026 insieme ai trofei conquistati dal club.

Questo kit è completato da due diverse combinazioni. La prima prevede pantaloncini neri con coulisse coordinata e calzettoni con dettagli rossi e neri; la seconda comprende pantaloncini color crema con coulisse nera e calzettoni nella stessa tonalità, caratterizzati da bande superiori rosse e nere.

Il secondo game set di questa serie speciale completa il tributo alle origini blucerchiate rendendo omaggio alla Ginnastica Andrea Doria, fondata nel 1900. La maglia Doria riprende lo storico modello a quarti bianco e blu, reinterpretato attraverso un design contemporaneo: la parte destra è blu navy e quella sinistra bianca, con la disposizione dei colori invertita sulle maniche. Il collo a polo e i bordi delle maniche sono realizzati in maglieria bianca, mentre al centro della maglia è applicata la patch con la croce di San Giorgio, simbolo della città di Genova.

Anche questo kit presenta la grafica embossata con il logo celebrativo degli 80 anni e gli stessi dettagli commemorativi della maglia Samp. La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni blu navy, questi ultimi caratterizzati da un bordo superiore bianco.

Entrambi i kit sono realizzati in Eco Poly Piquet, tessuto appartenente alla famiglia degli Eco Fabrics e composto al 100% da poliestere ricavato da plastica riciclata post-consumer. Il pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano leggerezza e un’elevata traspirabilità.

I nuovi kit 2026/27 dell’U.C. Sampdoria, così come tutti i capi di abbigliamento e accessori della linea merchandising realizzati da Macron per i blucerchiati, sono disponibili presso SampCity, al Macron Sports Hub di Genova, sul sito ufficiale del club e nello spazio dedicato sul sito macron.com.

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