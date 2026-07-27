Sampdoria: presentate le maglie alternative, omaggio a Sampierdarenese e Andrea Doria

"Dimenticate away, dimenticate third. Le nostre origini genovesi non possono essere etichettate. Devono essere raccontate. Ogni dettaglio guarda al passato. Ogni linea guarda al futuro. Due kit celebrativi ispirati alle maglie della Sampierdarenese e dell'Andrea Doria, reinterpretati per rendere omaggio alla nostra storia". Con un video pubblicato sui propri canali social, la UC Sampdoria ha svelato le due nuove maglie alternative che accompagneranno la squadra nella prossima stagione. Le divise rappresentano un omaggio alle origini del club e richiamano i colori delle due società che il 12 agosto 1946 avevano deciso di unirsi, dando vita alla Sampdoria: la Sampierdarenese e l'Andrea Doria. Una scelta dal forte valore simbolico, pensata per celebrare le radici della società genovese in vista di un traguardo storico. Tra pochi giorni, infatti, il club blucerchiato festeggerà gli 80 anni dalla sua fondazione, un anniversario che la società ha deciso di ricordare anche attraverso queste divise celebrative, capaci di coniugare tradizione, identità e senso di appartenenza.

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