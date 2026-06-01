Sampdoria, la maglia "più bella del mondo" in giro per i 5 continenti con il telecronista maratoneta di Stadio Goal

C’è un filo blucerchiato che unisce i marciapiedi di Manhattan, i rettilinei di Berlino ed i percorsi vista oceano di Sydney e Città del Capo. È la storia di una consuetudine nata quasi per caso nel 2019, alla Maratona di New York, quando la scelta di correre indossando la maglia della Sampdoria coincise con una preziosissima vittoria conquistata dai blucerchiati al 90’ a Ferrara. Quel successo, celebrato a distanza, diede il via a una serie di partecipazioni che vede oggi i colori della Sampdoria in giro per il pianeta, indossando la maglia più bella del mondo, protagonista dei circuiti più prestigiosi del panorama podistico internazionale.

Quella del telecronista di Stadio Goal Sampdoria, Nicolò Corradi, è ormai diventata una consuetudine fissa – documentata passo dopo passo con gli scatti condivisi nella chat di gruppo del programma ha toccato i vertici del podismo mondiale con il completamento del circuito delle World Marathon Majors. La maglia blucerchiata ha sfilato così sul suolo americano (New York, Boston, Chicago), nelle capitali europee di Berlino e Londra, fino alla tappa orientale di Tokyo; a queste si sono aggiunte le tappe più recenti del circuito: Sydney 2025 e, l'ultima in ordine di tempo, Città del Capo.

Proprio la scorsa domenica, in Sudafrica, è arrivata una delle prestazioni cronometriche più convincenti: 3:10:49 al traguardo, un tempo che a livello personale si è avvicinato sensibilmente al record personale stabilito a Berlino nel 2022 (3:08:45).

Il calendario del maratoneta blucerchiato guarda già avanti, con l'obiettivo fissato sulla maratona di Shanghai 2027. In questo costante macinare chilometri, resta però viva la parallela speranza che l'attesa per la tappa cinese possa viaggiare di pari passo con tempi migliori per le vicende societarie del club, perché se la maglia è sempre quella "più bella del mondo", l'obiettivo di ogni tifoso resta vederla protagonista in contesti all'altezza della sua storia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.