Non ce l'ha fatta Oikonomou: l'ex difensore della Sampdoria morto a 33 anni dopo un incidente stradale

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore della Sampdoria, morto all’età di 33 anni in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 23 maggio in Grecia.

Il calciatore era ricoverato all’ospedale di Giannina, la città del nord-ovest del Paese in cui era nato, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso.

Oikonomou aveva vestito la maglia blucerchiata nel 2023, collezionando sei presenze in una stagione difficile per la Sampdoria. Difensore centrale di esperienza, nel corso della sua carriera aveva costruito un lungo percorso nel calcio italiano, indossando anche le maglie di Cagliari Calcio, Bologna FC 1909, SPAL e SSC Bari.

Con la nazionale greca aveva inoltre raccolto sei presenze, rappresentando il proprio Paese a livello internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.