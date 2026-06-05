Sampdoria, Ludovica Mantovani: "Ringrazio e saluto Invernizzi, una persona che rispetto tantissimo"
di Redazione
"Desidero fare un saluto sentito, perché è una persona che io rispetto tantissimo, ha avuto a che fare con il settore giovanile della Sampdoria per tanti anni. Vorrei salutare e ringraziare Giovanni Invernizzi. Veramente tanti stanno lasciando la Samp, ma appunto nell'ottica del torneo Coppa Mantovani vorrei mandare un caro saluto e un in bocca al lupo a Giovanni".
Lo ha detto Ludovica Mantovani, organizzatrice della Coppa Paolo Mantovani, in collegamento con Forever Samp.
Vi propononiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:mantovani invernizzi
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, Manfredi aveva offerto le sue quote a Garrone prima dell'accordo con Tey
04/06/2026
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Bezzi (Ponte di Legno): "Pronti a ospitare squadra e tifosi, fiducioso per il futuro"
03/06/2026
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Nicolini: "Se resta, Lombardo figura ingombrante per qualunque nuovo allenatore"
02/06/2026
di Redazione