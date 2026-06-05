Sampdoria, Ludovica Mantovani: "Ringrazio e saluto Invernizzi, una persona che rispetto tantissimo"

"Desidero fare un saluto sentito, perché è una persona che io rispetto tantissimo, ha avuto a che fare con il settore giovanile della Sampdoria per tanti anni. Vorrei salutare e ringraziare Giovanni Invernizzi. Veramente tanti stanno lasciando la Samp, ma appunto nell'ottica del torneo Coppa Mantovani vorrei mandare un caro saluto e un in bocca al lupo a Giovanni".

Lo ha detto Ludovica Mantovani, organizzatrice della Coppa Paolo Mantovani, in collegamento con Forever Samp.

Vi propononiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.





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