Sampdoria, Manfredi aveva offerto le sue quote a Garrone prima dell'accordo con Tey

Siamo nella prima metà di aprile, il conflitto tra Matteo Manfredi - presidente della Sampdoria e del Fondo Gestio Capital che la controlla - e Joseph Tey - azionista di maggioranza della società blucerchiata - si sta inasprendo e la resa dei conti tra i due, iniziata nell'estate del 2025, è sempre più vicina. Manfredi, prima di "arrendersi" all'uomo d'affari singaporiano, fa pervenire - tramite i suoi legali - una proposta di cessione delle quote di Gestio Capital in Sampdoria (il 42%) all'ex proprietario e presidente Edoardo Garrone. Che, inevitabilmente, fa restituire al mittente l'offerta, se tale poteva essere considerata.

Pochi giorni dopo Matteo Manfredi e Joseph Tey raggiungono un'intesa che prevede l'uscita di scena del finanziere italiano, che il 24 aprile rassegna le dimissioni dalla carica di presidente della Sampdoria. Joseph Tey resta così unico proprietario del club blucerchiato con il 99,96% del pacchetto azionario.

Il retroscena del tentativo di Manfredi di capitalizzare la sua uscita dalla Sampdoria coinvolgendo di nuovo Garrone - dopo che nel maggio del 2023 ne aveva indirettamente "sbarrato" il ritorno in cordata con il finanziere romano e proprietario del Lille Alessandro Barnaba (vero motore dell'operazione, di cui San Quirico Holding sarebbe stata garante) - dimostra l'incertezza e la volatilità delle mosse del fondatore di Gestio Capital.

Senza tenere conto, tra l'altro, che la proposta di cedere le proprie quote a Garrone in contrapposizione a Tey si rivelava impraticabile già in partenza: pensare che il presidente della Erg potesse diventare in Sampdoria socio di minoranza di un investitore a lui totalmente sconosciuto significa non avere una visione lucida della situazione e delle dinamiche imprenditoriali ad alto livello.

Al di là del fatto che, come più volte ribadito, Garrone ha chiuso la propria esperienza diretta nel calcio e in due circostanze (prima con Vialli e gli americani e poi con Barnaba) si era adoperato, nelle vesti di solido facilitatore, per sostenere la Sampdoria in qualità di tifoso. Ma sempre scegliendosi i partner in prima persona.

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