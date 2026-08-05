La Sampdoria blinda Krastev: il portiere prolunga fino al 2030

La Sampdoria blinda il giovane portiere Andy Krastev, cresciuto delle giovanili e giocatore di prospettiva. Lo ha comunicato il club attraverso i propri canali.

Giocatore bulgaro classe 2008, Krastev si è messo particolarmente in luce durante il ritiro a Ponte di legno, sotto lo sguardo attento di Bernardo Corradi e del preparatore Clemente. Tanto che al momento nella gerarchia dei portieri è balzato a riserva di Simone Ghidotti, anche in virtu' del passaggio di Tantalocchi in prestito al Campobasso.

La nota del club

L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrey Krastev. Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.

Classe 2008, nato a Burgas (Bulgaria) il 4 agosto 2008, Krastev è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile doriano. Arrivato alla Sampdoria nel settembre 2024 dal Neftochimic, società nella quale è cresciuto calcisticamente, inizialmente per i difendere i pali dell’Under 17, il giovane estremo difensore ha proseguito il proprio percorso in Primavera, distinguendosi per reattività, difesa della porta, dello spazio e abilità nelle uscite fino a essere aggregato stabilmente al gruppo portieri della prima squadra già dalla scorsa stagione.

Le parole del ds Branco e del responsabile Academy Puggioni

«La firma sul contratto fino al 2030 rappresenta un’importante attestato di fiducia della Sampdoria nei confronti di Andrey», dichiara il direttore sportivo Americo Branco. «Siamo convinti delle sue qualità e del percorso di crescita che sta compiendo. Crediamo abbia tutte le caratteristiche per continuare a crescere in maglia blucerchiata e questo rinnovo testimonia la volontà del club di investire sul suo futuro. La valorizzazione dei giovani rappresenta una delle linee guida del nostro progetto tecnico e societario. Vogliamo accompagnare i ragazzi già presenti nel nostro settore giovanile nel loro percorso di crescita, offrendo loro le migliori condizioni per esprimere appieno il proprio potenziale. Allo stesso tempo, siamo costantemente impegnati nell’individuare e portare alla Sampdoria giovani talenti che possano condividere la nostra visione e contribuire alla costruzione del futuro del club».

Grande soddisfazione anche nelle parole del responsabile dell’Academy Christian Puggioni: «Il rinnovo del contratto di Andrey rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il nostro settore giovanile e conferma la bontà del percorso di formazione che stiamo portando avanti. Dal suo arrivo alla Sampdoria, Krastev ha evidenziato qualità tecniche di assoluto valore, grande dedizione al lavoro e una maturità non comune per la sua età. Questo nuovo accordo è il riconoscimento del cammino compiuto finora ma soprattutto il punto di partenza per affrontare con ancora maggiore entusiasmo e ambizione le sfide che lo attendono».

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