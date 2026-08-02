La Sampdoria in diretta su Telenord vola sul web: 90 mila accessi, oltre 3.000 connessioni simultanee, 4,26 TB di traffico

I dati della diretta di Sampdoria-Novara, trasmessa da Telenord sabato 31 luglio con la telecronaca del nostro direttore Maurizio Michieli, confermano un'ottima partecipazione del pubblico che ha seguito la partita (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) via streaming. Gli utenti unici registrati sono stati 12.564, in crescita rispetto agli 8.500 circa della partita precedente, disputata a Temù contro il Taverne. Si tratta di utenti identificati tramite indirizzo IP univoco e rappresentano quindi una stima degli spettatori distinti che hanno seguito l'evento.

Nel complesso sono state registrate 89.959 sessioni, un dato che testimonia il forte coinvolgimento del pubblico durante tutta la trasmissione. È importante sottolineare che le sessioni comprendono anche accessi multipli provenienti dallo stesso indirizzo IP (ad esempio più dispositivi collegati alla stessa rete Wi-Fi o riconnessioni durante la diretta). Per questo motivo, quando si comunica il risultato complessivo dell'evento, è opportuno valorizzare il dato delle sessioni totali, che rappresenta il numero complessivo degli accessi alla partita.

I grafici evidenziano inoltre un andamento perfettamente coerente con lo svolgimento dell'incontro: il traffico cresce progressivamente nelle ore precedenti al fischio d'inizio, raggiunge il picco tra le 17:00 e le 18:00, con oltre 3.000 connessioni contemporanee, per poi diminuire rapidamente al termine della gara. Anche il grafico degli spettatori nel periodo mostra una forte concentrazione degli accessi durante le fasi centrali dell'evento, confermando che la diretta ha attirato il massimo dell'audience nei momenti più significativi della partita.

Nel periodo analizzato sono stati inoltre registrate 8.057,7 ore complessive di visione, pari a 483.462 minuti, con un trasferimento totale di 4,26 TB di dati, a conferma dell'elevato utilizzo della piattaforma durante la diretta.

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