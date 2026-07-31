Sampdoria, ufficiali le dimissioni di Fiorella: Claudio Morelli è il nuovo Ceo, Befani segretario generale

L’U.C. Sampdoria ha comunicato che Raffaele Fiorella ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di CEO Corporate, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Restructuring Officer (CRO).

Il Consiglio di Amministrazione - si legge nella nota del club - esprime la propria sincera gratitudine a Raffaele Fiorella per la dedizione, la professionalità e il prezioso contributo offerto alla società, e gli augura ogni successo per i suoi futuri progetti. Contemporaneamente, il club è lieto di annunciare la nomina ufficiale del dottor Claudio Morelli quale CEO Corporate, a partire da domani, sabato 1° agosto 2026. L’U.C. Sampdoria dà un caloroso benvenuto al dottor Morelli e gli augura ogni successo nel suo nuovo incarico, certa che la sua competenza e la sua leadership svolgeranno un ruolo fondamentale nel continuo consolidamento e nella crescita del club.

Sempre dal 1 agosto Luca Befani assumerà l’incarico di segretario generale del club. Professionista di grande esperienza nel calcio italiano, Befani ha maturato un lungo percorso dirigenziale ricoprendo inizialmente i ruoli di addetto stampa e team manager, per poi assumere quello di segretario generale all’Atalanta. Successivamente ha svolto il medesimo incarico al Siena e al Pergocrema, prima di approdare al Bologna nel 2011, dove ha ricoperto il ruolo di segretario generale fino al 2025.

La società accoglie Luca Befani con grande soddisfazione, certa che le sue competenze, la sua esperienza e la sua professionalità rappresenteranno un valore aggiunto e contribuiranno in modo significativo al percorso di crescita del club, scrive la Sampdoria.

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