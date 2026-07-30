Sampdoria

Sampdoria-Novara in diretta esclusiva su Telenord, telenord.it e il canale youtube Telenord Liguria

di Redazione

La terza amichevole stagionale della squadra di Bernardo Corradi anche in replica alle 22,30

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Tutto pronto per la terza amichevole stagionale della nascente Sampdoria di Bernardo Corradi. Sabato 1 agosto, sul campo principale del "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco, è in programma a porte chiuse la partita pre-campionato contro il Novara, formazione che milita in serie C. Un test che per i blucerchiati arriva al termine del ritiro in Valcamonica e dopo la ripresa della preparazione a Bogliasco.

Telenord trasmetterà la gara in diretta esclusiva (anche in streaming su telenord.it e sul canale youtube Telenord Liguria) a partire dalle ore 16,55 con la telecronaca di Nicolò Corradi (voce storica di Stadio Goal Sampdoria) e il commento di Maurizio Michieli.

Alle 22,10 l'amichevole andrà in onda anche in replica.

La grande estate dei blucerchiati prosegue su Telenord e telenord.it.


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