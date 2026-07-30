Sampdoria-Novara in diretta esclusiva su Telenord, telenord.it e il canale youtube Telenord Liguria
di Redazione
La terza amichevole stagionale della squadra di Bernardo Corradi anche in replica alle 22,30
Tutto pronto per la terza amichevole stagionale della nascente Sampdoria di Bernardo Corradi. Sabato 1 agosto, sul campo principale del "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco, è in programma a porte chiuse la partita pre-campionato contro il Novara, formazione che milita in serie C. Un test che per i blucerchiati arriva al termine del ritiro in Valcamonica e dopo la ripresa della preparazione a Bogliasco.
Telenord trasmetterà la gara in diretta esclusiva (anche in streaming su telenord.it e sul canale youtube Telenord Liguria) a partire dalle ore 16,55 con la telecronaca di Nicolò Corradi (voce storica di Stadio Goal Sampdoria) e il commento di Maurizio Michieli.
Alle 22,10 l'amichevole andrà in onda anche in replica.
La grande estate dei blucerchiati prosegue su Telenord e telenord.it.
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Tags:sampdoria novara amichevole
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