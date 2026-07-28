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Sampdoria, ecco anticipi e posticipi: a Cesena in campo domenica 23 agosto alle ore 21

di m.m.

19 sec
Sampdoria, ecco anticipi e posticipi: a Cesena in campo domenica 23 agosto alle ore 21
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La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 1.a alla 5.a giornata del campionato Serie BKT 2026/27. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati.

1.a Cesena vs Sampdoria (domenica 23 agosto, ore 21.00)
2.a Sampdoria vs Juve Stabia (sabato 29 agosto, ore 19.00)
3.a Palermo vs Sampdoria (lunedì 7 settembre, ore 20.30)
4.a Mantova vs Sampdoria (domenica 13 settembre, 17.15)
5.a Sampdoria vs Catanzaro (sabato 19 settembre, 17.15)

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