Sampdoria, oltre 10mila abbonamenti rinnovati: per le prelazioni c'è tempo fino al 3 agosto

Poco più di una settimana dal lancio della campagna abbonamenti della Sampdoria e già oltre 10mila tessere rinnovate dai tifosi blucerchiati per la prossima stagione.

La campagna Mia, Tua, Nostra procede a gonfie vele, sia in modalità online (che consente uno sconto del 10%) sia in modalità fisica nelle ricevitorie e nel punto SampCity di via XX Settembre. Per la fase di prelazione c'è tempo fino a lunedì 3 agosto alle 23.59, poi scatta la fase di cambio posto. Dalle ore 10 del 6 agosto via alla vendita libera.

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