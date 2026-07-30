Sampdoria, torna Viti a titolo definitivo. E Gartenmann entra in gruppo

GENOVA – Mattia Viti torna alla Sampdoria. Si tratta del sesto nuovo giocatore messo a disposizione del tecnico Bernardo Corradi. Nella scorsa stagione il difensore era stato prelevato a gennaio in prestito dal Nizza, da cui è stato adesso acquistato a titolo definitivo per una cifra attorno ai 300 mila euro, un importo non elevato considerate le qualità del giocatore perché il suo contratto era in scadenza nel giugno del 2027.

Viti, che venerdì sosterrà le visite mediche, è il terzo rinforzo (in questo caso di ritorno ma di spessore) per la difesa dopo Gartenmann (appena entrato in gruppo) e Ravanelli.

Adesso il ds Americo Branco è concentrato sugli ultimi colpi in entrata: il portiere, un centrocampista e un attaccante.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.