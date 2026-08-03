Sampdoria, campagna abbonamenti a gonfie vele: superata quota 15mila rinnovi

Chiuderà alla mezzanotte di oggi, lunedì 3 agosto, la prima fase della campagna abbonamenti della Sampdoria, che a meno di 24 ore sfonda il muro dei 15mila abbonamenti rinnovati.

Mercoledì 5 agosto sarà la giornata dedicata al cambio posto (per chi non ha rinnovato l’abbonamento), mentre a partire da giovedì 6 agosto avrà inizio la vendita libera.

Ma c'è voglia voglia di Sampdoria e i 15mila atti di fiducia lo dimostrano: "Un numero già di per sé straordinario, che conferma il trend sulle tessere rinnovate la scorsa stagione di questi tempi" - si legge sui canali del club blucerchiato