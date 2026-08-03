Sampdoria, doppio rinforzo in arrivo. Pedrola e Girelli salutano

Ripresa dei lavori fissata per domani pomeriggio al 'Mugnaini' di Bogliasco per la Sampdoria di Bernardo Corradi, dopo due giorni e mezzo di riposo si torna a lavorare in preparazione della prossima stagione.

C'è tanto lavoro anche per il d.s. blucerchiato Americo Branco, a cui va il compito di riempire i tasselli mancanti in una squadra ancora in costruzione: obiettivo principale portare a Corradi un portiere e un esterno difensivo di sinistra (al momento l'unico a ricoprire quel ruoplo è Cicconi). Società al lavoro e già in settimana si potrebbe sapere qualcosa in più

Capitolo cessioni

Intanto la rosa comincia a sfoltirsi: manca solo l'ufficialità per il passaggio di Estanislau Pedrola al Real Oviedo, operazione a titolo definitivo per una cifra intorno al milione di euro. Futuro lontano da Genova anche per Stefano Girelli, verso la Casertana. Ufficiale invece il prestito del giovane Elia Tantalocchi, portiere classe 2004, al Campobasso.

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