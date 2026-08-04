80 anni di Sampdoria, il 12 agosto spettacolo al Porto Antico con 450 droni

Uno spettacolo di luci ed emzioni con 450 droni nel cielo del Porto Antico di Genova, per celebrare gli 80 anni della Sampdoria.

Ad organizzare l'evento il club blucerchiato, che da appuntamento ai tifosi nella serata del prossimo 12 agosto, quel giorno di 80 anni fa infatti fu fondata ufficialmente la Sampdoria (12 agosto 1946). Lo spettacolo dei droni durerà circa 15 minuti, in uno spazio dalle 22 alla mezzanotte ancora da stabilire.

Il comunicato della Sampdoria:

"Ottant'anni di emozioni, senso di appartenenza e passione condivisa. Per celebrare questo straordinario traguardo l'U.C. Sampdoria regala alla città di Genova e a tutti i tifosi blucerchiati un evento destinato a lasciare un segno indelebile" racconta il club blucerchiato presentando l'evento che si terrà in collaborazione con la Porto Antico Spa.

Lo spettacolo si svolgerà tra le 22:00 e mezzanotte, con l'orario esatto che verrà annunciato nei prossimi giorni. I droni offriranno "un'esperienza davvero unica, fondendo perfettamente la tecnologia all'avanguardia con la nostra storia in una spettacolare narrazione visiva della durata di circa 15 minuti. Si tratterà di molto più di un semplice spettacolo di luci: sarà un regalo sentito a tutti coloro che hanno scritto, vissuto e continuano a custodire con affetto la storia della Sampdoria. Un omaggio che dedichiamo ai tifosi di ieri, di oggi e di domani, alle icone che hanno reso grandi questi colori e a una città che condivide un'identità fondata su orgoglio, passione e un forte senso di appartenenza"

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