Sampdoria, Lombardo: "A Cesena come fosse l'ultima di campionato. Abildgaard torna a centrocampo, non c'è un caso Esposito". Pierini out

"Ho parlato solo un giorno della partita persa con il Monza, quindi abbiamo assorbito questa sconfitta. A Cesena voglio delle risposte mature, come se fosse l'ultima di campionato per noi. Incontriamo una squadra in salute che sta lottando in una zona diversa dalla nostra. Hanno recepito. Pierini è out e sarà sostituito da Cherubini, Abildgaard tornerà a centrocampo e dietro al suo posto giocherà uno tra Ferrari, Hadzikadunic e Palma. E' un momento clou della stagione, lo sappiamo. Esposito? Sa anche lui che può dare di più, ma parlarne sempre non aiuta a togliergli pressione. Di certo non esiste per me un caso Esposito".

Lo ha detto Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della trasferta di Cesena (sabato ore 19,30 stadio "Manuzzi").

Ecco il video tratto dai media ufficiali di U. C. Sampdoria.

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