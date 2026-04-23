Sampdoria, Ferrari in gruppo. Pierini e Coda non recuperano per Cesena

Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della sfida in programma sabato al “Manuzzi” (ore 19.30, diretta Stadio Goal su Telenord con il commento tecnico di Enrico Nicolini e Francesco Flachi). In gruppo anche Alex Ferrari (nella foto). Scarico di gestione per Conti, lavoro differenziato sul campo per Coda e Pierini che difficilmente potranno recuperare.

Percorsi di recupero per i lungodegenti Malanca, Pafundi e Venuti.

Domani, venerdì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Attilio Lombardo e dalla partenza in pullman verso l’Emilia-Romagna.

Intanto, i tifosi blucerchiati hanno polverizzato i biglietti del settore ospiti di Cesena che sarà occupati nei 2.500 posti messi a disposizione per questa partita che potrebbe regalare, sulla carta e in caso di vittoria della Samp, addirittura la salvezza matematica in presenza di una combinazione di risultati.

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