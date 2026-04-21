Sampdoria, Flachi: "La squadra si salverà, ma a me preoccupa il futuro perché saremo punto e a capo"

"A me preoccupa la Sampdoria, a prescindere, penso che se si salva, si salverà all'ultimo. Ma dopo Cesena ha il Sultirol che è già salvo, la Reggiana che penso a quell'ultima partita non si giochi niente. Però io mi preoccupo del futuro, del futuro perché saremo punto a capo di nuovo finché non ci sarà chiarezza, chi sarà il presidente, chi sarà il direttore, chi sarà l'allenatore, si riparte sempre da zero. Nonostante ci siano dei giocatori che hanno dei contratti importanti, dovrai fare delle scelte, vedere, dipende anche da cosa vorrà fare il prossimo anno la Sampdoria, vorrà fare un campionato da protagonista oppure farà le solite cose. Poi più che altro, quante soldi ha speso questo Tey in tre anni? Quanti ne dovrà spendere per tornare in Serie A? Dopo un pochino di solito, dopo tre anni, se non riesce a ritornare in Serie A, iniziano a vacillare le società perché non c'è più quel budget, perché rientrare si rientra poco. Chi è di Singapore non viene o viene ogni morte di Papa. Il problema sarà il futuro della Sampdoria, il problema sarà anche che ci rimetteranno sempre le solite persone, ma nessuno poi alla fine fa niente per i tifosi, per il bene della Sampdoria".

Lo ha detto Francesco Flachi, terzo cannoniere nella storia della Sampdoria, opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì.

L'ex attaccante ha aggiunto: "Perché la Sampdoria sta rovinando un patrimonio calcistico o hanno già rovinato un patrimonio calcistico. Perché la Sampdoria è due anni che viaggia sul filo della retrocessione in serie C e ci sono dei giocatori che hanno anche dei nomi, guadagnano anche tanto, ma siamo sempre negli ultimi posti in classifica. Quindi se i signori proprietari e dirigenti hanno un orgoglio umano, un orgoglio, alzano il braccio e dicono io me ne vado, so che soldi sono importanti nella vita, ma dire io me ne vado, ci ho provato e sbagliato, non sono all'altezza, perché se no il prossimo anno mi sarà la solita musica e ne riparleremo, sarebbe giusto. Però il problema è che alla fine sono sempre loro a gestire e a decidere tutto e non può fare niente più nessuno".

Ecco un estratto dell'intervento di Flachi, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby del Lunedì.





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