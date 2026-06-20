Sampdoria, sfuma anche Pecchia. Resiste Gotti, ipotesi Zanetti

Passa un'altra giornata e arriva un altro diniego in casa Sampdoria, e la panchina resta vacante. Dopo Possanzini, che ha rifiutato preferendo il Sudtirol, anche Fabio Pecchia, uno dei candidati più autorevoli fin qui emersi, ha declinato la proposta di allenare i blucerchiati. Alla base, oltre a questioni di carattere economico, anche la composizione dello staff tecnico. Rimane viva, invece la candidatura di Gotti, seppure nn sia stata ancora approfondita completamente, mentre non sono affatto da escludere le diverse piste estere battute nelle scorse settimane. Per quanto concerne la valutazione di tecnici italiani, anche Paolo Zanetti rimane in lizza. Sullo sfondo il nome di Attilio Lombardo, che rappresenterebbe la soluzione estrema in caso non si riuscisse a convincere un alllenatore degno di nota. Un'operazione che farebbe però perdere ulteriormente la faccia a una società che, anche in questa fase, si è distinta per una grande confusione, e sarebbe così costretta ad un clamoroso dietrofront.

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