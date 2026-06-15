Sampdoria, Possanzini, Pecchia e Mason i favoriti per la panchina, ma non si escludono sorprese

Continua il toto allenatore in casa Sampdoria. La fumata bianca, però, non appare imminente. La società è al lavoro per cercare una soluzione, e nei prossimi giorni i contatti potrebbero infittirsi. Al momento, sul tavolo, restano soprattutto tre nomi, anche se non si escludono outsider e sorprese.

Fabio Pecchia, che conosce bene l'ambiente della Samp, avendo vestito la casacca blucerchiata, è un profilo che piace molto, ma sono diverse le difficoltà per riuscire a chiudere l'operazione. La società non demorde, ma al momento la strada appare in salita. Più praticabile l'opzione Davide Possanzini, anche lui con un'esperienza alla Samp da calciatore, capace di dare una chiara fisionomia alle proprie squadre e deciso a riscattare l'esonero di Mantova.

Sul fronte straniero, il nome più caldo è quello di Ryan Mason, giovane su cui la società sarebbe disposta a puntare, mentre perdono consistenza le candidature di Bo Henriksen e Fabrizio Castori.

Per quanto riguarda la campagna acquisti, sembra ormai imminente l'accordo per il riscatto di Begic, centrocampista offensivo che ha dimostrato di possedere colpi importanti.

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