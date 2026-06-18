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Sampdoria, rebus allenatore: Possanzini a un passo dal Sudtirol

di m.m.

32 sec
Sampdoria, rebus allenatore: Possanzini a un passo dal Sudtirol
18 - SettimoLink

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro allenatore della Sampdoria. Davide Possanzini, colui che sembrava il favorito numero uno, è ad un passo dalla firma con il Sudtirol. A quanto emerge, il nodo cruciale con la società blucerchiata, che avrebbe compromesso il buon esito della trattativa, sarebbe stato la composizione dello staff.

Fredberg e Branco sono quindi chiamati a riprendere i contatti con gli altri mister accostati al club blucerchiato. Resta viva la pista Pecchia, e in giornata si cercherà di approfondire il dialogo, per capire quanto possa praticabile, e sostenibile a livello economico. Sullo sfondo, ma da non escludere, diverse candidature provenienti dall'estero.

 

 

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